Sich gemütlich an den Strand setzen, entspannt ein Glas Wein bei gutem Essen genießen und mit Blick aufs Meer Mini-Golf spielen – in der Lübecker Bucht ist das für Urlauber schon bald wieder möglich. Am Sonnabend, 8. Mai, startet die Modellregion. Dazu gehören die Orte Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt, Pelzerhaken und Rettin an der Ostsee. Das bisher in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein geregelte Beherbergungsverbot gilt in diesen Orten dann nicht mehr.

Hier ein Überblick, worauf Urlauber in Niendorf, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt achten müssen, wenn sie in teilnehmenden Hotels und Ferienunterkünften Urlaub machen wollen.

Nur Antigen-Schnelltests und PCR-Tests in Modellregion erlaubt

Wie schon im Tübinger Modellprojekt sind auch in der Lübecker Bucht Corona-Tests maßgeblich für einen möglichst reibungslosen Ablauf und Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings sind nicht alle Tests zulässig: Selbsttest zum Beispiel. Bereits zur Anreise müssen Urlauber beim Vermieter oder Hotelier einen negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzeigen. Dieser wird dann vom Vermieter oder dem Hotelier per Scan, Foto oder Kopie dokumentiert und nach der vierwöchigen Laufzeit des Modells gelöscht. Personal in teilnehmenden Einrichtungen muss mindestens zweimal in der Woche einen negativen Corona-Test nachweisen.

Ansonsten gilt grundsätzlich für alle Urlauber in der Region: Sie müssen sich nach Anreise mindestens alle 48 Stunden in einem der Schnelltestzentren in der Modellregion testen lassen. Das gilt auch für Kinder ab sechs Jahren. Für alle inländischen Urlauber sind die Tests kostenlos. Der Nachweis des negativen Testergebnisses kann durch ein schriftliches Zertifikat, ein Zertifikat auf dem Smartphone oder durch ein Bändchen mit QR-Code erfolgen.

Diese Woche soll sich auf Bundesebene entscheiden, ob vollständig Geimpfte und Genesene von Lockerungen profitieren sollen. Wie sich das auf die Testpflicht in der Modellregion auswirkt, ist bisher nicht bekannt. Eine Sprecherin teilte auf LN-Anfrage mit, dass man erst den Beschluss abwarte und dann gegebenenfalls kleine Anpassungen an der Teststrategie vornehme. Bisher sollen sich Geimpfte wie alle anderen Urlauber der in der Lübecker Bucht regelmäßig testen lassen.

Platz-Reservierung und „Luca-App”

„Erst reservieren, dann dinieren.“ In der Modellregion Lübecker Bucht müssen Urlauber vorab in Restaurant, Café und Co. einen Platz reservieren – das gilt ausnahmslos für Innenbereiche, teilweise aber auch für Außenbereiche. Hinzu kommt: In einigen Lokalen wird nicht nur bei Nutzung des Innenraums ein negativer Test erwartet, sondern auch für den Außenbereich. Zwischen 22 und 6 Uhr gilt außerdem eine Sperrstunde für Gastronomien.

Wichtig für Familien: Jedes Familienmitglied muss die “luca-App” verwenden. In Klärung ist derzeit noch das Mindestalter für Kinder. Dennoch sollte man sich in Vorbereitung auf den Urlaub in der Lübecker Bucht schon einmal vorsorglich die “luca-App” herunterladen und sich registrieren.

Wann endet das Modellprojekt?

Nach dem Start wird das Modellprojekt entlang der Lübecker Bucht über vier Wochen hinweg wissenschaftlich begleitet. Nach derzeitigem Stand könne je nach Ergebnis eine Verlängerung erfolgen, heißt es seitens der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Steigt jedoch der Inzidenzwert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Landesregierung Schleswig-Holstein oder das Kreisgesundheitsamt Ostholstein den Modellversuch frühzeitig beenden. In diesem Fall müssen Gäste ihren Urlaub abbrechen.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis?

Wer während seines Urlaubs positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben und die gängigen Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Fällt auch der anschließende PCR-Test positiv aus, müssen sich auch die Kontaktpersonen erster Kategorie in Quarantäne begeben. Weitere Anweisungen, wie eine sofortige Abreise, werden durch das Kreisgesundheitsamt vermittelt.

