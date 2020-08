Oldenburg

Bei der Kontrolle habe der Fahrer statt seines eigenen einen gefälschten belgischen Führerschein vorgelegt, berichtete die Polizei am Montag. Das Boot habe sich als gestohlen entpuppt, wobei der Besitzer den Diebstahl noch nicht bemerkt habe. Das Auto sei nach einem legalen Besitzerwechsel noch nicht umgemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab den Angaben zufolge am einen vorläufigen Wert von 1,80 Promille. Alle vier Mitfahrer des 30-Jährigen gaben an, ihre Papiere auf der Fährüberfahrt von Dänemark nach Deutschland verloren zu haben. Das Gespann war am Sonntagnachmittag wegen seiner auffälligen Fahrweise auf der Autobahn 1 von Puttgarden nach Hamburg aufgefallen.

Von RND/dpa