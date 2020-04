Oldenburg in Holstein

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B202 bei der Autobahnauffahrt Oldenburg Süd. Ersten Erkenntnissen zufolge achtete ein 62 Jahre alter Autofahrer nicht auf das Motorrad im Gegenverkehr, als er nach links in eine Autobahnauffahrt einbiegen wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte.

Die Frau prallte mit ihrem Motorrad seitlich gegen das Auto. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 62-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zahlreiche Gaffer zurückweisen.

Von RND/kha