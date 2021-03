Eutin

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck hatten sich mehrere Personen gegen Mitternacht in der Nacht zum Montag, 29. März, über den Haupteingang Zugang zum Geschäft „Die Goldschmiede“ in der Königsstraßenpassage in Eutin verschafft.

Schmuck aus der Auslage und Bargeld erbeutet

Im Laden entwendeten sie zielgerichtet Gold- und Silberschmuck aus der Auslage sowie Bargeld. Der genaue Wert ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet sie um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht herum im Bereich des Marktes und des Parkplatzes Am Stadtgraben verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Geräuschen machen können.

Hinweise werden unter Tel. 04521/8010 oder per E-Mail an Eutin.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.