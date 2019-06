Eutin

Die Beamten des Polizeireviers waren am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf das Gelände der Schule „Am Kleinen See“ gefahren, um dort nach dem Rechten zu sehen, teilte die Polizei mit. An einer Tischtennisplatte standen mehrere Personen, von denen einige nach dem Erkennen des Streifenwagens sofort in ein angrenzendes Gebüsch flüchteten.

Die Beamten forderten Unterstützung an und konnten fünf Personen stellen. Auf der Tischtennisplatte entdeckten die Polizisten offen liegende Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und weitere Dinge, die den Verdacht auf einen Handel mit Marihuana erhärteten.

Motorroller war zuvor gestohlen worden

Außerdem stand ein Motorroller auf dem Schulhof, der in Bad Schwartau entwendet worden war. An dem Fahrzeug sichteten die aufmerksamen Beamten frische Unfallspuren. Der vermeintliche Nutzer des Motorrollers befand sich ebenfalls auf dem Schulhof. Er hatte mögliche unfallbedingte Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der junge Mann beleidigte die Beamten.

Die Polizei Eutin stellte bei einer Kontrolle auf dem Schulhof Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Während des Einsatzes erschien ein junger Mann mit einem Leicht-/Kleinkraftrad auf dem Schulgelände. Bei ihm waren ebenfalls Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss festzustellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Es wurden Strafverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Diebstahl eingeleitet. Bei den Beschuldigten handelt es sich Jugendliche/Heranwachsende zwischen 15 und 20 Jahren, die aus dem Raum Eutin stammen.