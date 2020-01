Mit 36 Punkten aus 12 Spielen zeigt der TSV Siems in der Oberliga die pure Dominanz. 76 Tore und nur 13 Gegentore sprechen eine klare Sprache. Außerdem ist der TSV nicht nur in Sachen Punkteausbeute, sondern auch in der Fairness-Tabelle ohne kassierte Karten das führende Team.