Über 100 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel haben am Donnerstag vom Nachmittag bis in den späten Abend ein Waldstück bei Malente abgesucht. Vorausgegangen waren Hilfeschreie eines Mannes und ein Hinweis, dass in dem Waldgebiet eine tote Person liegen sollte.