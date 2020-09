Puttgarden

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung wurde der 45-Jährige als Fahrer eines Autos mit dänischer Zulassung, nach der Einreise aus Dänemark in Puttgarden von Bundespolizisten kontrolliert. Die Überprüfung seiner Daten ergab, dass er nicht nur Geburtstag hatte, sondern auch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Der Mann war im Dezember 2015 durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt worden. Da er seine Rechnung nicht beglichen hatte, wurde später ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen.

Dem Mann wurde die Möglichkeit gegeben, die Geldstrafe zu bezahlen oder ersatzweise die nächsten 40 Tage im Gefängnis zu verbringen. Der Mann sicherte zu, dass er über ausreichend Geld auf dem Konto verfügt, um die Geldstrafe zu bezahlen.

Aufgrund des Tageslimits konnte er die gesamte Geldstrafe jedoch nicht auf einmal abheben. Die Bundespolizisten ermöglichten es dem Mann also, am nächsten Geldautomaten einmal vor und einmal kurz nach Mitternacht jeweils 400 Euro abzuheben. So konnte er nach Zahlung der Geldstrafe erleichtert und glücklich seine Weiterreise fortsetzen.