Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die 29-jährige Fahrerin mit ihrem Auto in den Bungalow gefahren sein, um sich das Leben zu nehmen. Da sich ihr elf Monate altes Kind mit im Auto befand, ermittelt jetzt die Polizei gegen die Frau. Der Vorwurf lautet: versuchter Totschlag.

Nach Selbstmordversuch - Unfallfahrerin von Ratekau jetzt in der Psychiatrie

