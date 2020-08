Neustadt in Holstein/Lübeck

Am frühen Sonnabend trafen sich im Stadtgebiet von Neustadt in Holstein rund 20 Personen, die Kutten trugen und offensichtlich unterschiedlichen Rocker-Gruppierungen angehörten. Die Polizei kontrollierte die Motorradfahrer und stellte die Personalien fest. Danach verließen die Rocker Neustadt.

Eine weitere Kontrolle gab es am späten Nachmittag in der Neuen Hafenstraße in Lübeck: Hier konnten sechs Motorradfahrer dem Rockermilieu zugeordnet werden. Sie wurden durchsucht.

Anzeige

Kontrollstelle wurde in Lübeck eingerichtet

Aufgrund weitere polizeilicher Erkenntnisse richtete die Polizeidirektion am frühen Sonnabendabend eine Kontrollstelle in der Posener Straße in Lübeck ein.

Weitere KN+ Artikel

Insgesamt kontrollierten die Beamten 42 Personen und 11 Fahrzeuge. Sichergestellt wurden ein Beil, ein Axtstiel, ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 30 cm, zwei weitere Messer sowie ein zum Schlagring geformtes Erdkabel und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Ziel der Kontrollen war es, die Rocker-Kriminalität konsequent zu entgegenzutreten. Es gilt weiterhin die Null-Toleranz-Strategie des Landes Schleswig-Holstein.