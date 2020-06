Lübeck/Scharbeutz

Strand-Besucher an der ostholsteinischen Küste müssen doch nicht vorab reservieren: Aus dem geplanten Strand-Ticket-System wird in dieser Saison nichts. Nach Angaben von André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb), sollen stattdessen Sensoren die Besucherdichte am Strand messen. Volle Abschnitte würden dann gesperrt.

Scharbeutz führt „Strand-Ampel“ ein

Beim „verpflichtenden Strand-Ticket“ sollten Tagestouristen 24 Stunden vor ihrem Strand-Ausflug einen Platz im Sand buchen. Damit wollten die Planer die Besucherdichte am Strand regulieren, damit die coronabedingten Abstandsregeln auch bei Super-Sommerwetter eingehalten werden können. Das System, das als „Strand-App“ die Runde machte, hatte für Unruhe und Diskussionen gesorgt. „Der Grundgedanke ist vor Pfingsten entstanden“, berichtet Rosinski. Eine Ungleichbehandlung der Bürger sei gegen die Maßnahmen zum Infektionsschutz abzuwägen gewesen. Angesichts der Situation in Ostholstein, wo derzeit keine Corona-Fälle gemeldet sind, seien aber Zweifel aufgekommen, ob das „verpflichtende Strand-Ticket“ juristisch haltbar sei.

Pilotprojekt in Scharbeutz und St. Peter-Ording

Deswegen kommt jetzt die Ampel als Pilot-Projekt in Scharbeutz und an der Nordsee in St. Peter-Ording, erläutert Rosinski, und zwar im Laufe des Monats Juli. Dafür würden an bestimmten Strandabschnitten in etwa drei Metern Sensoren angebracht, die – ohne Gesichtserkennung – die Zahl der Besucher erfassen und zugleich mit dem Park-Leit-System im Ort gekoppelt sind. Über die App „ Lübecker Bucht Guide“ werde dann in den Stufen Grün, Orange und Rot angezeigt, wie voll ein Strandabschnitt ist. Die aktuelle Lage könnten Besucher zudem telefonisch bei der Tourist-Information abfragen, und Rückmeldungen der Strandkorb-Vermieter gehen ebenfalls in die Erfassung ein.

Scharbeutz: Keine Tickets mehr, wenn der Strand zu voll ist

Rot steht dabei logischerweise für „voll“. Ist diese Stufe erreicht, sollen die Strandkorb-Vermieter keine Tickets für den Strand mehr verkaufen, und die Besucher könnten sich schon vorab alternativen Strandabschnitten zuwenden, so die Idee. „Auch in Zeiten ohne Corona waren bestimmte Strandabschnitte rasch gefüllt, während es an anderen noch viel Platz gab“, sagt der Talb-Vorstand.

600 Gäste auf 150 Meter Strand

Die Kapazitäten würden dabei auf etwa ein Drittel der Vor-Corona-Zeit reduziert, heißt: Galt ein Abschnitt von 150 Metern vorher mit 2000 Besuchern als „voll“, sind es jetzt um die 600 Besucher. „So können wir sicherstellen, dass sich die Gäste nicht in die Quere kommen“, hofft Rosinski. Zeigten sich Gäste uneinsichtig, helfe die Ordnungsbehörde weiter, versichert die Scharbeutzer Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos). „ Ordnungsamt und Sicherheitsdienst stehen den Strandkorb-Vermietern zur Seite, wenn es schwierig wird“, sagt sie.

Fördermittel für die „Strand-Ampel“?

Das Ampel-System, für das das Land voraussichtlich Fördermittel gibt, soll in den kommenden Wochen Stufe für Stufe aufgebaut und bis Mitte September zunächst nur in Scharbeutz erprobt werden – nicht im übrigen Talb-Gebiet, das bis Pelzerhaken/Rettin reicht. André Rosinski erhofft sich davon auch weitere Erkenntnisse in den Bereichen Qualitätstourismus und Besucherlenkung. „Wenn sich die Situation wieder verschärft, also die Infektionszahlen steigen, können aber auch wieder andere Maßnahmen kommen“, schränkt er ein. Deswegen sei auch das „verpflichtende Strand-Ticket“ nicht grundsätzlich auszuschließen, zumal er persönlich es für ein gutes Service-Angebot halte, so Rosinski.

„Strand-Ampel“: Buchholz angetan

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz begrüßt die Scharbeutzer Lösung: „Das Land ist an allen kreativen und vor allem digitalen Lösungen interessiert, mit deren Hilfe auch zu Spitzenzeiten der Hochsaison mit vielen Übernachtungs- wie Tagesgästen die notwendigen Abstandsregelungen eingehalten werden können.“ Die Situation in den Kommunen sei vor Ort jedoch sehr unterschiedlich, deswegen werde es auch keine Pflicht geben, irgendetwas Bestimmtes einzuführen. „Aber das Land unterstützt gern, wenn die Kommunen mit guten Ideen kommen. Die geplante Sensortechnik könnte auf jeden Fall eine davon sein“, so Buchholz.

Timmendorfer Strand prüft „Strand-Ampel“

In Timmendorfer Strand wird ein möglicher Anschluss an das Scharbeutzer Ampel-System geprüft. Laut Silke Szymoniak, Marketing-Leiterin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, setzt die Gemeinde aktuell noch auf das Verantwortungsbewusstsein der Gäste und nicht auf strenge Reglementierungen. „Die Strandsituation ist unter ständiger Beobachtung und im Zweifel werden die Behörden ad-hoc-Maßnahmen ergreifen, wenn es zu voll wird“, so Szymoniak. Auch in Grömitz setzt man nach Angaben des Tourismus-Service aktuell noch auf die gegenseitige Rücksichtnahme der Gäste, hat nach eigenen Angaben aber ein Konzept in der Hinterhand, wenn es zu eng wird.

Travemünde : Lübeck kontrolliert per Webcam

Für die Hansestadt Lübeck kam die Nutzung der App ohnehin nicht infrage. „Wir haben in Travemünde eine völlig andere Strandsturkur als die kleineren Bäder entlang der Ostseeküste“, bekräftige Bürgermeister Jan Lindenau ( SPD) in einem Live-Interview auf Facebook. Zudem habe man auch bislang keine überfüllten Strände feststellen können. „Natürlich wird aber auch in Travemünde kontrolliert“, sagte Lindenau. Dabei helfe die digitale Technik, schließlich seien alle Strandabschnitte durch Webcams abgedeckt. „Von oben kann man sehr gut die Abstände kontrollieren. Auch für Private, die sich informieren wollen, ob sich eine Anreise lohnt.“ Schließlich seien die Bilder der Webcam im Internet frei zugänglich. Zudem habe die Stadt Ordnungskräfte vor Ort, die darauf hinweisen würden, wenn es am Strand zu voll ist.

