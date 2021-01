In Ostholstein hat es ab dem Mittwochmorgen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt teils kräftig geschneit. Doch nur im Bereich vom Bungsberg, Schleswig-Holsteins höchster Erhebung mit 168 Metern, blieb der Schnee liegen. Das zog einige Rodler an - nicht alle hielten sich an die Corona-Regeln.