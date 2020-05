Warum der Hansa-Park in Sierksdorf noch nicht öffnet

Sierksdorf

Viele Familien warten auf die Nachricht, dass der Hansa-Park in Sierksdorf wieder geöffnet wird. Doch Andreas und Claudia Leicht, das Betreiberpaar, muss alle Fans noch vertrösten. Einen genauen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. Aber es wird daran gearbeitet.

„Wir sind mit dem Land in einem konstruktiven Dialog“, sagt Andreas Leicht am Rande einer Gemeindevertretersitzung am Dienstag im Hansa-Park. Die Kommunalpolitiker sind die ersten Gäste, die in diesem Jahr den Freizeitpark betreten durften. Wann wieder Besucher jenseits von politischen Sitzungen kommen können, ist noch völlig offen. Andreas Leicht ist aber sicher, dass der Park in diesem Jahr wieder öffnen werde.

Öffnung des Hansa-Parks : Noch kein Okay aus Kiel

Der Grund für die geschlossenen Tore des Hansa-Parks liegt in Kiel. „Nach der aktuell gültigen Verordnung müssen Freizeitparks geschlossen bleiben“, teilt Eugen Witte als Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Wann das Kabinett in einem nächsten Schritt darüber entscheide, wann diese wieder öffnen können, könne er noch nicht sagen. „Ich kann aber bestätigen, dass wir mit dem Hansa-Park in guten Gesprächen sind.“

Bis die Gäste wieder dicht an dicht in der Achterbahn sitzen, könnte noch eine Weile vergehen. Quelle: Saskia Hassink

Wie eine Öffnung funktionieren könnte, beschäftigt das Ehepaar Leicht schon länger. Andreas Leicht weist darauf hin, dass der Park eine Mischung verschiedener Branchen enthalte, und seine Frau betont: „Wir haben viel Outdoor“. Beide betonen: „Wenn wir aufmachen, wird es sicher sein.“

Der Hansa-Park hatte mit dem Lockdown Mitte März seine Saisoneröffnung verschoben. Sie sollte am 28. März stattfinden. Mittlerweile ist der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Betriebs immer noch unklar.

Von Susanne Peyronnet/RND