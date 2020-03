Soldaten trainieren in Neustadt, wie sie sich aus einem U-Boot retten

Neustadt

Jede U-Bootbesatzung kann plötzlich in die brenzlige Lage kommen, das Boot in 30 Metern Tiefe verlassen zu müssen. Was dann zu tun ist, lernen die Soldaten der Deutschen Marine in einem Turm in Neustadt in Holstein. In dem sogenannten Tieftauchtopf auf dem Gelände des „Einsatz-Ausbildungszentrums Schadensabwehr Marine (EAZSM)“ lernen die Besatzungen, wie man unter Wasser aus einem U-Boot aussteigt und heil an die Wasseroberfläche kommt.

Das U-Bootrettungstraining ist auch bei Seestreitkräften anderer Nationen gefragt. „In den vergangenen 40 Jahren wurden hier U-Bootbesatzungen aus 21 Nationen ausgebildet“, sagt der Leiter der U-Bootrettungsausbildung, Kapitänleutnant Martin Kalmring.

Trockentraining ganz am Anfang

Am Beginn des einwöchigen Lehrgangs steht das Trockentraining. Vor jedem Soldaten liegt ein leuchtend orangeroter Rettungsanzug. Wenn das Kommando „Alle Mann aus dem Boot“ ertönt, müssen sie die sperrigen Anzüge über ihre normalen Uniformen ziehen, Kopfhaube und Handschuhe anlegen und ihre Taucherbrillen aufsetzen.

Immer wieder müssen die Soldaten bei diesem Training Anfang März die Anzüge aus- und wieder anziehen. Dann geht es in die U-Bootsektion. Da drin ist es eng und heiß. Dann wird die Sektion geflutet. Dabei steigt das Wasser im Innern des nachgebildeten U-Boots, bis es den Soldaten buchstäblich bis zum Halse steht. „Verdammt warm da drin“, stöhnt Obermaat René Andersch, als er schweißüberströmt wieder rauskommt.

Bildergalerie: Soldaten proben den Ernstfall

Zur Galerie Der sogenannte Tieftauchtopf der Marine in Neustadt in Holstein ist bei Seestreitkräften vieler Länder eine gefragte Ausbildungseinrichtung. Ein Einblick in die Einrichtung.

Am nächsten Tag ist dann das eigentlich Ausstiegstraining an der Reihe. Als erster nimmt Sören Funke einen tiefen Atemzug aus der im Innern installierten Luftleitung. Dann schiebt er sich durch eine Luke hinaus ins Wasser. Dort nehmen ihn fünf Ausbilder in Empfang.

Einer von ihnen öffnet das Ventil der in den Rettungsanzug integrierten Atemluftflasche, der Anzug bläst sich auf und der Soldat schießt wie ein Korken an die Oberfläche. „Ich war vorher schon ein bisschen nervös, aber es ist alles gut gelaufen“, sagt Funke erleichtert.

Ärztin untersucht Soldaten

„Wichtig ist, dass die Soldaten beim Aufstieg langsam und kontinuierlich ausatmen, um eine Überdehnung der Lungenbläschen zu verhindern“, sagt Kalmring. Damit er und seine Tauchlehrerkollegen das gut kontrollieren können, tauchen sie selbst im Apnoeverfahren, also ohne Atemluftgeräte.

Oben erwarten Flotillenärztin Jessica Ritter und eine Helferin die Soldaten und überprüfen sie auf neurologische Ausfälle. „Die könnten schlimmstenfalls auf eine durch den Druckunterschied ausgelöste Gasembolie, also eine Art Schlaganfall, hindeuten“, sagt Ritter.

„So realitätsnah wie möglich“

„Wir üben hier den Ausstieg aus dem Boot so realitätsnah wie möglich“, sagt Kalmring. „Das muss immer wieder trainiert werden, so dass es zur Routine wird, auch wenn die Soldaten es hoffentlich nie brauchen werden“, sagt er. Neben dem Ausstieg gehört auch das Einsteigen in eine Rettungsinsel bei hoher See, das Retten Verletzter und das Anziehen des Rettungsanzuges auch im tiefen Wasser zum Ausbildungsprogramm.

Seit 1977 gibt es den Tieftauchtopf in Neustadt. Bei einer Höhe von 37,5 Metern und einem Durchmesser von sieben Metern fasst der Topf 1,25 Millionen Liter Wasser. „Anlass für den Bau war die Havarie des U-Boots „Hai“ im Jahr 1966„, sagt Bastian Fischborn vom Presse- und Informationszentrum des Marinekommandos in Kiel. Bei dem Unglück nordwestlich von Helgoland starben sechs Besatzungsmitglieder, nur der Koch wurde gerettet.

Immer mehr Frauen in U-Booten

Auch immer mehr Frauen interessieren sich für den Einsatz unter Wasser. Etwa fünf Prozent der U-Bootfahrer seien mittlerweile Frauen, sagt Bastian Fischborn . „Auf jedem unserer U-Boote fahren heute bis zu drei Frauen“, sagt er.

Zum Abschluss des Lehrgangs zieht Kalmring eine positive Bilanz. „Der Verletztentransport ist nicht optimal gelaufen, da fehlte es noch an der internen Kommunikation“, sagt der Ausbildungsleiter. „Aber alle haben das Klassenziel erreicht.“

Von dpa/RND