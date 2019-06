Pelzerhaken

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Segelboot vor Pelzerhaken bei Neustadt in Holstein gekentert. Die Bundespolizei See hat zwei Männer aus dem Wasser gerettet.

Der Wetterumschwung hat die zwei Männer im Alter von 61 und 68 Jahren überrascht. Ein aus südwestlicher Richtung aufziehendes starkes Gewitter mit Sturmböen von 8-9 Bft und Starkregen mit Hagel zog über die Lübecker Bucht. Das 6,80 lange Segelboot „Fighter Twinkieler“ hielt den Böen nicht stand und kenterte.

Männer fallen ins Wasser

Wie die Bundespolizei See berichtet, fielen die beiden Männer über Bord und trieben im Wasser. Sie konnten das kieloben treibende Boot nicht aus eigener Kraft wieder aufrichten. Das Bundespolizeischiff BP 25 „ Bayreuth“ aus Neustadt in Holstein war zum Zeitpunkt des Unglücks in Sichtweite der Schiffbrüchigen.

Das Kontrollboot der Bundespolizei See war schnell am Unglücksort. Quelle: Polizei

Polizisten retten Schiffbrüchige

Die Bundespolizisten ließen schnell ein Kontrollboot zu Wasser und retteten die Männer. Sie wurden zur „ Bayreuth“ gebracht und versorgt. Ihr gesundheitlicher Zustand war „den Umständen entsprechend gut“, so ein Polizeisprecher.

Eine Dreiviertelstunde später haben die Polizisten die Schiffbrüchigen an den in Grömitz stationierten Seenotrettungskreuzers „ Hans Hackmack“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger übergeben. Die Seenotretter begannen anschließend mit der Bergung des Segelbootes.

RND/sal