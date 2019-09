Scooter bringt die Strandarena zum Beben

Timmendorfer Strand

Die Menschenmenge im Stehbereich war bereits durch das Vorprogramm in Feierlaune, aber Punkt 20.20 Uhr gab es dann kein Halten mehr. Als Frontmann H.P. Baxxter mit seiner Band Scooter die Bühne betrat, da stand die komplette Standarena auf, auch auf den eigentlichen Sitzplätzen.

Und das sollte sich bis zum Schluss auch nicht mehr ändern. Etwa eineinhalb Stunden gaben Baxxter und Crew Vollgas. Mit dem Song „One – Always Hardcore“ begann Scooter an dem Abend und die Menge feierte eine berauschende Techno-Party, ein bunt gemischtes Publikum von jung bis alt.

Tribünen wippen im Takt mit

Klassiker wie die Songs „Fire“, „Nessaja“, „How much is the Fish“ oder auch der Evergreen „Hyper, Hyper“ versetzten, bei einer Menge Pyrotechnik auf der Bühne, die Massen in der Strandarena in alte Zeiten zurück. Baxxter, selber mittlerweile 55 Jahre alt, tanzte und sprang auf der Bühne herum – wie die vielen anderen Fans in der Strandarena.

Selbst das Stahlkonstrukt der Tribünen wippte teilweise im Takt mit. Den Fans war das egal und sie verließen nach eineinhalb Stunden mit ausgelassener Stimmung den krachenden Auftakt der Konzertreihe „Stars am Strand“.