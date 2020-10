Mitarbeiter eines 5-Sterne-superior-Hotels in Timmendorfer Strand sind positiv auf das Corona getestet worden. Die rund 200 Gäste mussten daraufhin abreisen. Wie es zu den Infektionen kommen konnte, ist unklar. Die Hygienekonzepte sollen im Grand Hotel Seeschlösschen streng eingehalten worden sein.

Das Grand Hotel Seeschlösschen in Timmendorf musste aufgrund dreier Corona-Fälle in der Belegschaft schließen: Hotel-Eigentümerin Alexandra von Oven-Batsch und Landrat Reinhard Sager waren am Sonnabend beim Seeschlösschen vor Ort. Quelle: Lutz Roeßler