Timmendorfer Strand

In den frühen Morgenstunden ist am Sonntag in Timmendorfer Strand ein Mann direkt an der Wasserkante liegend gefunden worden. Passanten alarmierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Dem Mann konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Er starb eines natürlichen Todes, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Pastor sprang regelmäßig in die Ostsee

Nach Informationen der Lübecker Nachrichten handelt es sich bei dem Verstorbenen um Pastor Thomas Vogel (65), der regelmäßig in der Ostsee baden ging. Die Wassertemperatur liegt dort derzeit bei sechs bis sieben Grad. Es könnte sich also um einen tödlichen Badeunfall handeln.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Der Leichnam wurde von einem Bestatter abgeholt.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.