In einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist es am Sonnabendmittag zu einem Großbrand gekommen. Bei laufendem Betrieb war dort Benzin ausgelaufen und hatte sich entzündet, sagte ein Polizeisprecher. Ein Werkstattmitarbeiter kämpft um sein Leben.