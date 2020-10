Augustenhof

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag fuhr eine 85-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in einen Graben. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Strecke von Augustenhof nach Göhl war anfangs der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt, im späteren Verlauf wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geführt.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Was war passiert?

Glück im Unglück hatte eine 85-jährige Fahrerin am Donnerstagnachmittag. Auf der regennassen Fahrbahn verlor die Fahrerin mit ihrem Nissan Micra die Kontrolle und fuhr in den Straßengraben. Dabei fuhr sie noch über einen Leitpfosten, bevor sie im Graben zum Stehen kam.

Die Feuerwehren Heringsdorf und Fargemiel mussten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien, da sich die Fahrertür nicht eigenständig öffnen ließ. Im Anschluss darauf versorgten eine Notarzt und der Rettungsdienst die Fahrerin. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um Bilder von einem Rettungseinsatz zu sehen, der sich am Nachmittag des 8. Oktober 2020 im Kreis Ostholstein ereignet hat. Eine 85-jährige Autofahrerin war von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren.

Polizei ermittelt die Unfallursache

Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr war mit etwa 15 Einsatzkräften vor Ort, zusätzlich ein Notarzt und ein Rettungswagen. Die Polizei regelte den Verkehr und klärt nun die Unfallursache.

Von Arne Jappe