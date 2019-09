Eine 16 Jahre alte Mopedfahrerin ist bei einem Unfall in Ahrensbök im Kreis Ostholstein lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 34 Jahre alter Autofahrer am Montag beim Linksabbiegen die auf der B 432 in Richtung Gnissau fahrende 16-Jährige übersehen.