Schock in der Nacht für ein Ehepaar in Ratekau im Kreis Ostholstein: Eine Frau kracht mit ihrem Wagen ins Gästezimmer. Die Fahrerin war bereits vor dem Unfall aufgefallen.

Frau rast mit Auto in Haus in Ratekau: Fahrerin und Kind verletzt

