Autofahrer landet in den Dünen

Ostholstein Unfall in Scharbeutz - Autofahrer landet in den Dünen Mit 1,09 Promille hat sich ein 28-Jähriger in der Nacht ans Steuer seines Auto gesetzt. Weil er während der Fahrt einschlief, landete er mit seinem Fahrzeug in den Dünen von Scharbeutz. Verletzt wurde er nicht. Das Auto ist jetzt jedoch ein Totalschaden.

Unfall in Scharbeutz: Ein Autofahrer war betrunken und schlief am Steuer ein. Er landete in den Dünen. Quelle: Imke Schröder