Urlaub an der Ostsee: Modellregion Lübecker Bucht startet am 8. Mai

Als Urlauber in einem Hotel übernachten, eine Ferienwohnung mieten, Minigolf spielen, im Innenraum eines Restaurants essen, campen – all dies ist in touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein erlaubt. Nach der Schlei-Region mit Eckernförde sowie Nordfriesland mit der Insel Sylt soll das Projekt jetzt auch in der inneren Lübecker Bucht starten. Fast drei Wochen später als ursprünglich geplant, dürfen ab Sonnabend, 8. Mai, etwa 300 Betriebe öffnen. Das hat der Kreis Ostholstein am 5. Mai bekannt gegeben.

Deshalb wurde die Modellregion erst verschoben

Kreissprecherin Carina Leonhardt teilte mit, dass die aktuelle Corona-Lage mit einem seit Tagen sinkenden Inzidenz-Wert (55,8 am 5. Mai) dies nun zulasse. Zuvor hatte der Kreis den Beginn der Modellregion auf unbestimmte Zeit verschoben und dies mit einer steigenden Zahl von Neuinfektionen und der damit zusammenhängenden Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts begründet.

In wenigen Tagen dürften zahlreiche Gäste aus anderen Bundesländern anreisen und unter anderem in Scharbeutz flanieren. Momentan ist wenig los, was auch am Wetter liegen dürfte. Quelle: Sebastian Rosenkötter

Deshalb wird Urlaub ab dem 8. Mai erlaubt

Die Entscheidung sei aufgrund einer Lagebewertung durch den Fachdienst Gesundheit des Kreises Ostholstein getroffen worden, teilte die Kreissprecherin mit. Leonhardt: „Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ostholstein liegt zwar immer noch über einem Wert von 50 und damit deutlich höher als in den übrigen, teilweise bereits gestarteten Modellregionen. Doch, anders als zum Zeitpunkt der Verschiebung, weist die Tendenz derzeit nach unten.“

Neue Regeln für die innere Lübecker Bucht

Um die Öffnung von rund 300 Betrieben in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt auf rechtlich einwandfreie Füße zu stellen, bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises derzeit eine Allgemeinverfügung vor, in der die Ausnahmen von den Ge- und Verboten der Corona-Bekämpfungsverordnung für das touristische Modellprojekt innere Lübecker Bucht geregelt werden. Diese wird sich nur auf die vier genannten Gemeinden beziehen. In allen anderen Orten zwischen Stockelsdorf und Fehmarn verändern sich die Regeln nicht.

Die Allgemeinverfügung wird Ausnahmegenehmigungen für Beherbergungsbetriebe und Gaststätten in der Modellregion enthalten. Die Kontaktnachverfolgung soll über die Verwendung der Luca-App sichergestellt werden. Zudem müssen sich Gäste vor der Anreise und auch während der Zeit an der Ostsee in Ostholstein mehrfach auf Covid-19 testen lassen. Selbsttests reichen nicht aus.

Lesen Sie auch: Unter diesen Voraussetzungen ist Tourismus in Schleswig-Holstein möglich

Rund 300 Betriebe dürfen öffnen

Landrat Reinhard Sager (CDU) stellte klar: „An dem Projekt werden etwa 300 Unternehmen teilnehmen. Wir versuchen, durch das strikte Testregime mit höchstmöglicher Sicherheit auszuschließen, dass infizierte Personen nach Ostholstein kommen.“ Er erwarte von den Projektverantwortlichen, dass diese akribisch darauf achten, dass die Partnerbetriebe alle Vorgaben und Auflagen der Allgemeinverfügung einhalten.

Modellregion kann vorzeitig abgebrochen werden

Fest steht, dass der Versuch jederzeit durch den Kreis abgebrochen werden kann, sollte es zu Verstößen oder zahlreichen Neuinfektionen kommen. Das Team vom Fachdienst Gesundheit hat angekündigt, das Projekt mittels einer permanenten Lagebewertung zu begleiten. „Die Testergebnisse werden wissenschaftlich ausgewertet und auch dem Gesundheitsamt vorgelegt“, sagte Carina Leonhardt. „Ferner stellt der Fachdienst Gesundheit im Fall von nachgewiesenen Infektionen die Kontaktnachverfolgung sicher."

So lange läuft die Modellregion innere Lübecker Bucht

Ziel der Modellregion innere Lübecker Bucht sei es, wissenschaftlich begleitet Kenntnisse darüber zu gewinnen, ob die Öffnung touristischer Angebote Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hat. Das Projekt ist gemäß der Vorgabe des Landes Schleswig-Holstein zunächst auf vier Wochen befristet.

Wer am 8. Mai alles öffnen wird, ist offen

Wie viele Betriebe wirklich schon am 8. Mai öffnen werden, ist noch offen. Hotels und Restaurants müssen Personal aus der Kurzarbeit holen und Lebensmittel einkaufen. All dies kostet Zeit. Details soll es in den kommenden Stunden und Tagen geben.

Von Sebastian Rosenkötter/RND/LN