Ein 17-Jähriger schlug am Montagabend einen 61-jährigen Mann eine Wodkaflasche an den Kopf. Der 17-jähriger Lübecker entwendete zuvor gegen 19.20 Uhr die Flasche in einem SB-Markt in Eutin. Vor dem Einkaufsmarkt wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und flüchtete danach zu Fuß.