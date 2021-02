Feuerwehr im Einsatz: Zuerst brannte am Landkirchener Weg auf Fehmarn ein Büro in einer ehemaligen Werkstatt, dann loderten Flammen aus einem Dachstuhl an der Bürgermeister-Fox-Straße. Beim ersten Brand entdeckten Ermittler eine Leiche im Schutt, beim zweiten Feuer entstand ein Millionenschaden.