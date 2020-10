Plön

Zum offiziellen Festivalbeginn am Montag, 19. Oktober, wird ab 19 Uhr der Film „Eine unbequeme Wahrheit“ gezeigt, doch den passenden Auftakt gibt es bereits drei Tage früher, am Freitag, 16. Oktober. Denn an diesem Tag startet deutschlandweit der Kino-Streifen über die Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Klimaschutzmanager Sönke Hartmann gab den Anstoß

Initiiert hat das Filmfestival Sönke Hartmann, der Klimaschutzmanager der Stadt Plön, der damit sowohl bei Kino-Betreiber Hans-Peter Jansen und der Theaterleiterin Kira Künzel, als auch bei Bürgermeister Lars Winter offene Türen einrannte. „Die Idee stammt aus Preetz. Dort hatte die frühere Klimaschutzmanagerin Marret Bähr vor etwa zwei Jahren ein solches Projekt organisiert, was sehr erfolgreich lief“, berichtete Sönke Hartmann. In Plön soll das Festival nun mit mehr Filmen über einen längeren Zeitraum laufen.

Kontakt mit Schulen

„Da die einzelnen Produktionen ja nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungsansätze, erhoffen wir uns auch Ideen und Denkanstöße für unsere Region“, sagte Lars Winter. Es gebe ja schon eine Reihe von Akteuren und Projekte, die auf diese Weise vielleicht neue Impulse erhielten.

Klimaschutzmanager Hartmann ist auch im Kontakt mit Schulen, um eventuelle Sonderveranstaltungen zu organisieren, die direkt als Unterrichtseinheit oder Anregung für eine Projektwoche genutzt werden könnten. „Vielleicht können wir zu den einzelnen Themen auch Experten gewinnen, die mit einem einleitenden Vortrag für zusätzliche Informationen sorgen oder im Anschluss mit den Zuschauern diskutieren.“ Erste Kontakte gebe es schon, berichtete Hartmann.

Alle Kinoproduktionen laufen in deutscher Sprache, die ausländischen seien synchronisiert, versicherte Kino-Betreiber Jansen.

Tickets können auch online gebucht werden

Jeweils am dritten Sonntag eines Monats wird ab 15 Uhr ein neuer Film gezeigt und am darauffolgenden Montag ab 19 Uhr wiederholt. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person. Alle Termine und Filmtitel sind in einem Flyer aufgelistet, der im Astra-Kino sowie in anderen öffentlichen Einrichtungen erhältlich ist. Die Tickets können online über die Kino-Homepage astrakino.de gekauft werden. Das habe den Vorteil, dass dort bereits die Kontaktdaten eingegeben werden müssten und sich die Besucher das zeitraubende Ausfüllen der Registrierungslisten am Eingang ersparen könnten, erläuterte Jansen. „Aber natürlich gibt es jeweils auch Tickets an der Kino-Kasse“, versprach er.

Bei der Online-Buchung werde automatisch auf die Abstandsregel geachtet, ansonsten soll direkt im Saal dafür gesorgt werden, sodass ein Mund-Nasen-Schutz nur bis zum Sitzplatz getragen werden müsse.

