Heiko Voß (parteilos) ist der neue Bürgermeister im Ostseebad Laboe. Der 55-Jährige wurde vor rund 60 Zuschauern in der Sitzung der Gemeindevertreter vereidigt und tritt am 1. Juni sein Amt an. Die wichtigste Aufgabe sieht er im Thema Schwimmhalle, wie er in einem Interview erklärte.