Schönberg

Die Sonne strahlte, die Kinder und Jugendlichen waren bester Stimmung, kamen mit Rollern, Skateboards und Inlinern. Viele Schüler hatten sich im Vorfeld auf die Schulsportveranstaltung vorbereitet und kräftig trainiert. Doch wie die Sportlehrer Ulrike Hermann sowie Sabine und Heiko Lükemann immer wieder betonten: „Es ist kein Wettbewerb“. Es gebe ganz bewusst keinen Leistungsdruck. „Jeder Schüler läuft die Strecke in seinem Tempo nach individuellen Fähigkeiten, allein oder in der Gruppe“, so Lükemann.

2002 starteten 700 Schüler

2000 Schüler aus mehr als 20 Schulen in Schönberg dabei

Trotzdem standen die Schüler voller Ehrgeiz an der Linie, als endlich der Startschuss fiel. Glück sollte Maskottchen Lola bringen, das seit Beginn der Veranstaltung dabei ist. Für Organisator Heiko Lükemann ist diese Resonanz ein Zeichen dafür, dass er seinerzeit mit dieser Veranstaltung den Nerv getroffen hatte. „Wir haben 2002 mit 700 Schülern begonnen, heute kommen rund 2000. Das ist eine tolle Entwicklung“, sagte der Pädagoge. Und: „Bisher hatten wir zu jedem Lauf bestes Wetter“, freute sich Lükemann.