Preetz

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Preetz zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 19-Jährige mit einem Opel Corsa gegen 3.50 Uhr die Wakendorfer Straße aus Preetz kommend in Richtung Wakendorf, als sie in Höhe der Brücke der B76 die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.

Die offenbar nicht angeschnallte 15 Jahre alte Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Die Fahrerin war offenbar ebenfalls nicht angeschnallt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, da sie eingeklemmt war.

Blutprobenentnahme angeordnet

Da der Verdacht besteht, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte, ordnete eine Staatsanwältin eine Blutprobenentnahme an. Das Ergebnis steht noch aus.

Von RND/aab