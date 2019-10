Der Erntedank-Umzug in Dannau war bunter als in den vergangenen Jahren. Das Regenwetter hielt einen Teil der Zuschauer ab, sich die Mischung aus Karneval, Treckerparade und Musik anzuschauen. Statt der erwarteten über 1000 Gäste kamen am Sonnabend knapp 700 in die kleine Gemeinde bei Lütjenburg.