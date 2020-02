Märchenstunde und Holzschuhgeschichte

Preetz

Den Auftakt machte das Preetzer Blasorchester. Mit Evergreens wie "don't stop me now" von Queen-Legende Freddy Mercury, der Star-Wars-Filmmusik von John Williams oder Charthits wie " Havanna" von Camila Cabello oder Bond-Ballade "Skyfall" von Adele füllte das Blasorchester die Preetzer Stadtkirche. Die Eröffnungsworte sprach die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Michaelsen, die den erkrankten Bürgermeister Björn Demmin vertrat. Sie dankte dem Team, "das ganze Arbeit geleistet hat" und "dem auch nach mehr als 20 Jahren die Ideen nicht ausgehen". Das vierköpfige Team aus Ole Jessen, Erika und Gerhard Jaeger und Susanne Stökl haben die Kulturnacht ehrenamtlich organisiert. "Ich wusste zwar ungefähr, was auf mich zukommt, aber es war doch mehr Arbeit, als gedacht", gibt Mitorganisator Ole Jessen zu. Auch für das Preetzer Blasorchester hatte Michaelsen lobende Worte übrig: "Ich war wirklich mitgerissen."

Doga und Ampeln op platt

Danach zog es - trotz zusehends schlechterem Wetter - die Preetzer raus in die Innenstadt. Zu den neuen Aktionen gehörte das "Doga", also Hunde-Yoga von Johanna Abolins, die ihr Yoga- und Kosmetikstudio "Doga-Yoga-Kosmetik" erst vor drei Monaten eröffnete. Trainerin Abolins zeigte mit Therapie-Mops Tyson Übungen, die die Hunde-Mensch-Beziehung stärken - übrigens die einzige Möglichkeit dieser Art in 100 Kilometern Umkreis.

Im Gesundheitszentrum am Löwen war es ähnlich entspannt. Die Jugendbühner der Niederdeutschen Bühne Preetz zeigte "kurze Szenen op platt". Die jungen Schauspieler, die sonst auch Mal vor 200 Zuschauern spielen, mochten den kleinen Rahmen: "Man ist näher am Publikum dran - und es sind weniger Zuschauer, das macht es etwas entspannter", erzählte Nina Lange. Auch Schauspielkollege Yorrik Ernst hatte Spaß am kleineren Publikum und war dadurch sogar etwas weniger aufgeregt. Die Zuschauer hatten bei den zwei kürzeren Sketchen "op platt", wo es um Ampeln ging, ihren Spaß.

Holzschuhe und Märcheng

Ebenfalls neu im Programm war Märchenerzählerin Inge Beger, die Märchen für Jung und Alt im Heimatmuseum erzählte. Ihr Repertoire hat sie dem Publikum entsprechend angepasst, an diesem Abend waren zu später Stunde nur zwei Kinder da. Neben Bekanntem wie Rumpelstilzchen hat die Märchenreise die Besucher auch in die Türkei mitgenommen, bevor es wieder eins heimische Schleswig-Holstein ging.

Bei der Preetzer Kulturnacht darf natürlich auch nicht die Holzschuhmacherei von Lorenz Hamann fehlen. In einem fünfminütigen Film können sich die Besucher auf den folgenden Vortrag von Holzschuhmacher Hamann einstimmen. Die letzten Male standen die Besucher bis auf die Straße, um dem Vortrag über die Holzschuhgeschichte zu lauschen, bei dem schlechter Wetter, tröpfeln die Besucher in kleinen Gruppen in die Werkstatt.