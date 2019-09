Firma Volkens beantragt Insolvenz

Pohnsdorf

Nach Gahlers Ansicht seien die Mitarbeiter von der Person, die nicht mehr im Betrieb beschäftigt ist, angehalten worden, möglichst billig beim Kunden zu arbeiten. Das habe Folgen bei der Qualität gehabt. 250.000 Euro habe er im vergangenen Jahr für Nacharbeiten bei fehlerhaften oder schlechten Konstruktionen ausgeben müssen. In diesem Jahr liege die Summe genauso hoch.

Auch habe der frühere leitende Mitarbeiter unnötige Investitionen für Material im Lager getätigt, so Gahler. Als Beispiel nannte er teure Brandschutztore, für die überhaupt kein Auftrag vorgelegen habe. All das habe ihn von Anfang an finanziell in Schwierigkeiten gestürzt.

"Zeit lassen beim Firmenkauf"

Auch sich selbst gibt er eine Teilschuld. Er hatte das Unternehmen für 2,5 Millionen Euro gekauft. Dabei seien ihm Fehler unterlaufen. Den Kaufpreis schätzt er aus heutiger Sicht als viel zu hoch ein. Ein Berater habe gleichzeitig Käufer und Verkäufer zur Seite gestanden. Eine solche Konstruktion würde er heute nicht mehr akzeptieren wollen. Der Maschinenbau-Ingenieur Gahler, der vorher in einem Werftbetrieb tätig war, rät allen Unternehmern, die ähnliche Pläne wie er haben: „Lasst euch Zeit bei einem Firmenkauf.“ Das habe er nicht getan.

Gahler ist sichtlich angespannt, aber auch zuversichtlich, dass es weitergehen kann. Aufträge seien vorhanden. Nun komme es auf die Zulieferer und die Kunden an. „Bleibt uns treu. Wir brauchen euch“, sagt er zu ihnen auch im Interesse seiner Mitarbeiter.

Ausfallgeld für Mitarbeiter beantragt

Matthias Lorenzen aus Kiel ist zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Wie Jörg Maaßen, Rechtsanwalt in der Kanzlei, auf Anfrage mitteilt, sei bei der Arbeitsagentur für die Beschäftigten ein Insolvenzausfallgeld beantragt worden. Die Lohnzahlung an sie sei seit August nicht erfolgt. Das Ausfallgeld wird in der Regel über drei Monate gewährt.

Sonderkündigungsrecht der Kunden

Im Raum stehe weiter, bei der Investitionsbank einen Kredit über 50.000 Euro zu beantragen, um den finanziellen Engpass in den kommenden Monaten bis Ende Oktober zu überbrücken. Die Gewährung des Kredits hänge von der weiteren wirtschaftlichen Perspektive des Unternehmens ab. Davon, ob die Firma Volkens zukünftig schwarze Zahlen schreiben könne. Ein Problem sei, dass die Kunden in der jetzigen Situation ein Sonderkündigungsrecht hätten.

Genügend Masse bei der Firma vorhanden

Das Insolvenzverfahren werde am 1. November eröffnet, da genügend Masse vorhanden sei. So viel könne man jetzt schon sagen. Man arbeite daran, dass es mit dem Unternehmen in Pohnsdorf bei Preetz weitergehen könne.

Die Firma Volkens wurde 1996 gegründet. Sie montiert Fassaden, Wintergärten, Fenster, Türen, Brand- und Rauchschutzelemente.

