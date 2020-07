Stürmische Böen und Regen machten das 24-Stunden-Segeln am Wochenende zu einer echten Herausforderung. Nur zehn Segler starteten zu der traditionellen Regatta der Möltenorter Seglerkameradschaft (MSK) und der Wassersportvereinigung Mönkeberg (WVM). Jede Crew verfolgte dabei ihre eigene Strategie.

Von Signe Hoppe