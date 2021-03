Plön

In Plön stieg der Mann aus dem Zug aus. Um 15.45 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert. Denn mehrere Reisende und auch der Zugbegleiter hatten leichte Atemwegs- und Augenreizungen erlitten.

Die Polizei in Plön konnte den Tatverdächtigen in der Stadt stellen und festnehmen. Er kam in Polizeigewahrsam nach Kiel. Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt. Wie die Bundespolizei mitteilt, muss der Mann sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.