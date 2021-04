Rantzau

Die Präsentation, mit der sich jüngst auch die Rantzauer Gemeindevertretung beschäftigte, zeigt ein ganzheitliches touristisches Konzept, das räumlich sehr deutlich an die Geschichte des Anwesens erinnert. So soll im Eingangsbereich an parallel zur Bundesstraße 430 ein großes Torhaus entstehen. Links und rechts der Auffahrt sind zwei lange Gutshäuser geplant, die an die ehemaligen Scheunen erinnern. Und in deren Verlängerung sind zwei weitere kleine Gebäude geplant, bevor man dann in der Zentralachse das Herrenhaus erreicht, das umfassend saniert und modernisiert werden soll. Ebenfalls umgebaut werden sollen die weiteren Bestandsgebäude im östlichen Bereich wie das ehemalige Kutscherhaus, die Stallhäuser, einschließlich des historischen Pferdestalls. Auf der anderen westlichen Seite ist vorgesehen, dass die bestehenden landwirtschaftlich genutzten Hallen durch ein weiteres Langhaus ersetzt werden.

90 Ferienappartements und 30 Hotelzimmer

In den verschiedenen Neubauten sollen insgesamt 90 Ferienappartements und -suiten geschaffen, im Herrenhaus 30 Hotelzimmer eingerichtet werden, erläutert GP-Geschäftsführer Fabian Tank. Zudem sollen ein sechs Wohnungen für künftige Mitarbeiter geschaffen werden. Ein Badehaus und zwei Saunen sowie ein Gewächshaus und weitere Areale mit Naturerlebnisangeboten runden das Angebot an.

„Wir wollen mit dem baulichen Konzept die Historie des Ortes wieder erlebbar machen.“ Dafür lehne man sich an alte Skizzen und Kupferstiche des 18. Jahrhunderts an. Das Torhaus und die beiden großen Gutsscheunen brannten 1973, 1976 und 1978 ab. Dieses Ensemble solle nun in etwas reduzierter Größe wieder errichtet werden. Im Zuge dieser großflächigen Neubaumaßnahme soll unter den Gebäuden eine Tiefgarage für die erforderlichen Stellplätze entstehen. „Wir wollen das Gelände weitgehend autofrei gestalten“, sagt Tank.

Hotelküche und Restaurant im Torhaus

Im Torhaus würden neben dem Empfang die Hotelküche und das Restaurant untergebracht. In den großen, die Zufahrt flankierenden Gutshäusern entstünde das Gros der Ferienappartements. Ursprünglich seien Eigentumswohnungen geplant gewesen, die auch als Wochenendwohnungen und Zweitwohnsitze hätten genutzt werden dürfen. Jetzt sollen die privat finanzierten Appartements fest dem eigentlichen Hotelbetrieb zugeordnet werden, damit auch diese Einheiten uneingeschränkt und ausschließlich einer touristischen Nutzung zu Verfügung stünden.

Wobei der Hotel- und Ferienbetrieb die Entwicklung eines hybriden Lebensraums vorsehe, in dem die Urlaubsgäste während ihres Aufenthalts das Beste aus Stadt und Land miteinander verbinden könnten. Ziel sei es, „für einen gewissen Zeitraum eine Hofgemeinschaft zu entwickeln“.

Gemeindevertretung unterstützt Projekt

Die Gemeindevertretung unterstützt das Vorhaben einstimmig. „Das Schloss ist unser Aushängeschild. Es wäre schön, wenn dort wieder ein Zentrum für die Gemeinde entsteht“, fasst Bürgermeister Olaf Wenndorf das Stimmungsbild zusammen.

Ob das Großprojekt mit einer Gesamtinvestition von über 40 Millionen Euro und 50 neuen Arbeitsplätzen tatsächlich realisiert werden kann, hängt nun an der Landesplanung. Das Planungsbüro Ostholstein wurde seitens der Going Places GmbH beauftragt, die Bauleitplanung anzuschieben. Das Schloss wird zwar noch für 1,25 Millionen Euro auf verschiedenen Immobilienportalen angeboten. Doch Going Places hat sich für diese Sondierungsphase eine Art Vorkaufsrecht gesichert.