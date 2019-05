Plön

Auf dem Fußboden vor dem Altar hocken die Zweitklässler der Rodomstorschule in Plön. Bergeweise Bauklötze haben sie neben sich. Was sich daraus alles machen lässt! Ben, Erik, Fabian, Luca und Gunnar schichten eine Burgmauer auf. Das haben sie gemeinschaftlich entschieden. Doch irgendwie sieht das Gebilde aus wie – die „Titanic“. Sie switchen um. Dann wird eben ein Schiff gebaut. Mit den für den Dampfer typischen Schornsteinen, dem Bug und Heck. „Jetzt brauchen wir noch Rettungsboote“, sagt Fabian. Dafür reichen einzelne Bauklötze. Die ,Titanic‘ hatte doch viel zu wenig Rettungsboote, als sie unterging, setzen ihm die anderen entgegen.

Der Turm ist größer als die Bauherrinnen

Hala und Damla haben sich für einen großen und vor allem hohen Turm entschieden. Schon nach kurzer Zeit ist er größer als die beiden acht- und neunjährigen Mädchen. Also werden Plastikkisten aufgestapelt. Sie klettern – vorsichtig – hinauf und bauen weiter. Der Turm ist eher oval als rund. „Das wollten wir aber so“, sagt Hala selbstbewusst.

Hauptsache, sie sind sich einig. Und sie haben Spaß. Das Projekt „Woodytown“ findet zum zweiten Mal in Plön statt – organisiert von Jugenddiakonin Joana Weimar-Frehse von der Kirchengemeinde und Prediger Andreas Lepenies von der Gemeinschaft in der evanglischen Kirche. Als Oberthema haben sie „Streiten“ gewählt. Wie kommt man zu einem gemeinsamen Ergebnis, obwohl am Anfang jeder einen anderen Plan hat? Wie bringt man Vorstellungen zusammen, ohne dabei in Streit zu geraten?

Fußballstadion, Eiffelturm und Trecker entstehen

Lepenies hat die Kinder im Blick. Alle arbeiten friedlich zusammen. Jede Menge Türme wachsen in die Höhe, Burgen entstehen, Brücken und Mauern. „Vor zwei Jahren habe ich mit einigen Männern ein Fußballstadion gebaut“, sagt Lepenies. Gestandene Herren im Bauklotzfieber. Auch der Eiffelturm stand schon in der Nikolaikirche, und ein mannshoher Traktor zum Reinsetzen.

Finn lässt sich gerade von Frida, Sofia und Henning in einem Turm einmauern. „Ich bleibe für immer hier und muss nie wieder zur Schule oder Hausaufgaben machen“, schwelgt er. Doch dann bricht der Turm in sich zusammen. Aus der Traum.

Jugenddiakonin ist beeindruckt

Jugenddiakonin Joana Weimar-Frehse ist beeindruckt von der Vielfalt der Bauwerke. „Und wie detailreich die Kinder bauen“, sagt sie. Burgzinnen und kleine Häuser entstehen im Altarraum. Die Sonne scheint durch die bunten Bleiglas-Fenster und taucht die Szenerie in ein ganz besonderes Licht. Lepenies freut sich, dass mit der Aktion die Kirche zu einem Lebensraum wird.

160 Kisten mit Bauklötzen kamen per Spedition

Eine Spedition hat die 160 Kisten mit Bauklötzen auf Paletten angeliefert. „Der Fahrer, der Küster und ich haben sie in die Kirche geschafft“, erzählt er. Aus der Nikolaikirche ist ein riesiges Spieleparadies geworden. Nur schade, dass am Ende alle Bauwerke immer wieder eingerissen werden.

"Man kann über sich hinauswachsen"

Am heutigen Donnerstag und am Freitag werden noch viele Kinder und Jugendliche klotzen, statt zu kleckern. Jeweils von 15 bis 17 Uhr ist aber auch Zeit für Erwachsene, mit oder ohne Nachwuchs aktiv zu werden. „Bauen auf eigene Gefahr – Eltern haften für ihre Kinder“ steht auf Zetteln an den Kirchentüren. Wie gut, dass jede Menge gelbe Bauhelme bereitliegen. Das ergibt Baustellen-Feeling pur, Spaß inklusive! „Man kann hier über sich hinauswachsen“, verspricht Lepenies.