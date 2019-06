Plön

Die Farbe des zentralen Kunstwerks, das aus der Ferne feucht zu glänzen scheint, ist gerade abgetrocknet. „Kochende See“ heißt das großformatige Gemälde, das Jochen Hein für die 49. Plöner Sommerausstellung fertig gestellt hat.

Das nasse Element ziehe sich in der Werkschau auf mehreren Ebenen wie ein roter beziehungsweise blau-weißer Faden durch viele Bilder, erklärt Kurator Dieter Pape, der die 90 Arbeiten des Hamburger Künstlers mit diesem ausgewählt und zusammen mit der Vorsitzenden des Plöner Kunstvereins Karin Wandelt in der Ausstellungshalle nach dessen Wünschen aufgehängt hat. Besonders beeindruckt zeigt sich Pape von den Landschaften und Meeresblicken, wobei er letztere lieber Seestücke nennt. Wirken diese Bilder aus der Ferne noch wie gestochen scharfe Fotos, beginnen die Konturen beim Näherkommen zu verschwimmen.

Abstrakte Strukturen und Muster

„Ein Teil der Farbe wird nass aufgetragen, manchmal mit dem Pinsel auch nur aufgespritzt, und beginnt auf der Leinwand zu fließen“, beschreibt Pape die Technik. Die so entstehende Oberfläche lasse abstrakte Strukturen und Muster entstehen, die erst im Auge des Betrachters wieder eine bestimmte konkrete Form annehmen würden. „Man sieht, was man zu kennen glaubt“, bringt Pape den Effekt auf den Punkt. Unterstützt wird diese Wirkung dadurch, dass der Künstler bei aller Weite des Blickwinkels Ausschnitte entstehen lässt, die man zu einem eigenen Motiv zusammensetzen kann. „Wenn drei Leute nah vor dem gleichen Bild stehen, sehen sie plötzlich ein Zusammenspiel von sehr unterschiedliche Strukturen und vergessen den ersten fotorealistischen Eindruck“, berichtet Pape von Erfahrungen, die auch das Aufbauteam gemacht habe.

Die Seestücke bilden dabei nicht nur den optischen, sondern auch den quantitativen Schwerpunkt der Sommerausstellung. Vieles erinnere dabei an die Heimat des Malers, so Pape. So sei Jochen Hein in Husum aufgewachsen und habe dort seine Vorliebe für maritime Motive und weite Horizonte einerseits, aber wohl auch für Parklandschaften mit Spiegelteichen und Flussläufen andererseits entdeckt. Zudem sei Hein aber auch als bildnerischer Begleiter von Arktisexpeditionen mit Kamera und Skizzenblock aktiv, was sich ebenfalls in den Bildern wiederfinde, erklärt Pape.

Werke in der Plöner Sommerausstellung werden erstmals öffentlich gezeigt

Um die ganze Bandbreite des 1960 geborenen Malers darzustellen, zeigt die Ausstellung zudem vier Porträts, die ebenfalls eine fotorealistische Brillanz ausstrahlen. Neben drei nicht mit Namen genannten Familienmitgliedern ist dabei auch ein Bild, das den ehemaligen Hamburger Bürgermeister und Bundesminister Klaus von Dohnanyi zeigt. Auch dieses Gemälde zählt zu den Werken, die in der Sommerausstellung erstmals öffentlich gezeigt werden.

Die Sommerausstellung „Nichtschwimmer“ wird am Sonntag, 23. Juni, um 11.30 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön eröffnet und endet am 4. August. Weitere Öffnungszeiten sind dienstags bis sonnabends von 14.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18.30 Uhr.

