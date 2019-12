Es ist 50 Jahre her, dass in Laboe die Meerwasserschwimmhalle eröffnet wurde. Am 8. Januar 1970 ging das damals erste Hallenbad im Kreis Plön in Betrieb. Am Sonnabend, 11. Januar, 10 Uhr, wird eine Jubiläumsausstellung des Fördervereins Hallenbad eröffnet.