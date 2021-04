50 Jahre Taxi Nüser: Neuer Chef zum Jubiläumsjahr

Lütjenburg

1971 gründeten August und Gertrud Nüser das Unternehmen, das damit eines der ältesten seiner Art in der Region ist. Mit einem gebrauchten Daimler mit Weißwand-Reifen fing alles an, erinnert sich Senior-Chefin Gertrud Nüser (82). Ihr Mann startete damit in die Selbstständigkeit. „Es lief sehr gut an“, sagt sie über die Taxi-Geschäfte von damals.

"Die schnelle Gerti" war beliebt

So gut, dass sie ihren Büro-Job aufgab und sich selbst hinter das Steuer setzte. „Ich schaffe das nicht mehr allein“, habe ihr Mann zu ihr gesagt. Eine Frau als Taxi-Fahrerin – das gab es damals nur sehr selten. Gertrud Nüser – von ihren Kunden liebevoll „die schnelle Gerti“ getauft – weiß noch von ihrer ersten Tour. Ein Kunde wollte nach Nessendorf in der Gemeinde Blekendorf. „Ich wusste gar nicht, wo das war.“ Der Kunde lotste sie dorthin.

Touren gingen nach Rom oder Malmö

Die Ziele der Fahrgäste, die in Lütjenburg einstiegen, waren zum Teil international. Gertrud Nüser erinnert sich an einen Gast, der nach Rom gefahren werden wollte. Es gab früher auch Touren nach Malmö oder nach Polen. „Die Tour wurde bestellt und dann ist man losgefahren. Im Taxi-Geschäft ist das so.“

In der Schneekatastrophe stecken geblieben

An eine Episode erinnert sich die Rentnerin mit einem Schmunzeln. Am Silvesterabend 1978, dem Beginn der ersten Schneekatastrophe, wollten zwei Mädchen aus Lütjenburg unbedingt noch schnell mit dem Taxi nach Hohenfelde gefahren werden. August Nüser schaffte es nur bis Satjendorf. Dann blieb sein Mercedes in einer Schneewehe stecken. Acht Tage lang kam er bei einem Landwirt unter, bis ein Panzer aus Todendorf ihn abholte und zurückbrachte. „Und das alles in Pantoffeln.“

Früher gab es in Lütjenburg und Umgebung noch einen Nachtbetrieb der Taxi-Unternehmen. Amerikanische Soldaten in Todendorf, die Disco Schröder in Behrensdorf oder die Kaserne in Lütjenburg – es gab viele Menschen, die noch nachts unterwegs waren. 27 Kneipen in Lütjenburg steuerte Gertrud Nüser im vergangenen Jahrtausend an, um Fahrgäste abzuholen. In die Taxis stieg vor Jahrzehnten noch viel Laufkundschaft ein.

Gertrud Nüser war gerne Taxi-Fahrerin. „Es war manchmal hart, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich bin gerne mit dem Auto gefahren.“

Das Taxi-Geschäft hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Taxi-Nüser transportiert heute viele kranke Menschen in behindertengerechten Fahrzeugen, ist in der Schülerbeförderung eingesetzt. Die Fahrzeugflotte ist auf sieben gewachsen. Zehn Mitarbeiter haben hier einen Arbeitsplatz gefunden. Gertrud Nüser ist stolz darauf, dass auch in Corona-Zeiten alle ihren Job behalten haben.

Im Jahr 2000 übernahm Dirk Nüser das Geschäft seiner Eltern. Im Sommer 2020 verstarb er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 54 Jahren. Ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie.

Was sollte mit dem Betrieb geschehen? Mit Heiko Giese steht seit wenigen Wochen der Neffe von Gertrud Nüser an der Spitze der Firma, die damit im Familienbesitz bleibt. Giese ist Diplom-Betriebswirt und mit 50 Jahren exakt so alt wie Taxi Nüser selbst. Giese wuchs in der Region Lütjenburg und in Berlin auf, wo er zuletzt auch lebte. Das Taxi-Geschäft von Tante und Onkel kennt er schon aus Kinderzeiten. „Wir freuen uns, unsere Traditionskunden weiterhin bedienen zu können.“