Plön

Der Titel erinnere zugleich an vier große Bilder des Malers Barnett Newman, der sich in den späten 1960er-Jahren den drei Grundfarben verschrieben und damit heftige Diskussionen und Reaktionen ausgelöst habe, erklären die Kuratoren Valentin Rothmaler und Dieter Pape. Dieses reizvolle Thema wolle man nun – nach einer Reihe von Einzelausstellungen – in einer neuen Serie aufnehmen. „Wir beginnen mit der Farbe Gelb, der ambivalentesten Grundfarbe, ist sie doch einerseits positiv belegt als strahlend, hell und leuchtend, andererseits negativ belegt als Farbe für Neid und Gefahr“, schreiben Rothmaler und Pape im kurzen Einführungstext.

Überwiegend heiteres Sammelsurium

Für Dieter Pape überwiegen auf den ersten Blick die positiven Aspekte und Assoziationen. „Die Ausstellung wirkt zunächst verhältnismäßig heiter.“ Das dominante Gelb sorge für eine überwiegend freundliche und warme Atmosphäre. Doch mitten in dem strahlenden Sonnenschein gebe es auch dramatische Ecken und Elemente.

So stehen auf einem Bild des Malers Max Neumann ein fast schwarzer menschlicher Kopf, der von zwei dunklen Hundköpfen eingerahmt wird, vor einer gelben Fläche. Durch den extremen Kontrast müsse der Betrachter sich Zeit nehmen und genau hinsehen, um nach und nach weitere Details erkennen zu können.

Zu zweit im Atelier

Zwei fast schon fotorealistische Gemälde steuert Peter Nagel bei, der als einer der bedeutendsten schleswig-holsteinischen Künstler der Gegenwart gilt. Möglicherweise überformte Werbeillustrationen scheinen hier eine neue streng strukturierte Wirklichkeit zu schaffen und stehen damit im unmittelbaren Gegensatz zu den beiden Bildern von Hanne Nagel-Axelsen, die in ihren verspielten Werken märchenhaft surreale Traumwelten entwickelt.

Das Besondere: „Die fast schon widersprüchlichen Arbeiten des Künstlerehepaars, das sich ein Atelier teilt, scheinen einander zu inspirieren“, sagt Pape. Auf jeden Fall harmoniere aber die Gegenüberstellung der Bilder in der Ausstellung.

Dreidimensionale Montage

Weitere Blickfänger des „bunten Sammelsuriums“ (Pape) sind Farbradierungen von Friedensreich Hundertwasser, Grafiken von Max Ernst, eine Skulptur von Wang Shugang und Ölbilder von Reinhard Stangl, dem 2020 eine Einzelausstellung gewidmet war. Die Plastik "Lemonworld" von Volker Tiemann, die eine Zitrone als Globus zeigt, ziert das Titelbild.

Als weiteres sichtbares Prachtstück bezeichnet Rothmaler ein Relief des in New York und Berlin lebenden Künstlers John Miller. Die dreidimensionale Montage, die aus allerlei widersprüchlich wirkenden Alltagsgegenständen, aber auch Kriegsspielzeug kombiniert wurde, hat Miller mit einer hauchdünnen Schicht aus hochkarätigem Blattgold zum Glänzen gebracht – und damit aus Müll Kunst gemacht?

Mehr als 60 Werke von 33 Künstlern

Diese und andere Fragen können sich die Besucher der 51. Sommerausstellung bis zum 15. August selbst beantworten. Die Werkschau mit über 60 Werken von 33 Künstlern beginnt am Sonntag, 27. Juni um 11.30 Uhr. Auf eine Vernissage wird aufgrund der Coronaregeln verzichtet. Der Kunstverein hofft aber, im Zuge weiterer (bereits angekündigter Lockerungen) kleine Führungen und Künstlergespräche anbieten zu können. Das Kulturforum Alte Schwimmhalle Schloss Plön ist dienstags bis sonnabends von 14.30 bis 18 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet.