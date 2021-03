Blekendorf

„Wohnraum ist überall knapp“, sagte Kühle. Die Grundstücke in neuen Baugebieten seien begehrt und schnell vermarktet. „Grundstücke sind Mangelware.“ Soll heißen: Der Investor, der die Flächen erschließt, muss sich keine Sorgen machen, dass er auf den Grundstücken sitzen bleibt. Noch in der Ausschusssitzung erkundigten sich gleich zwei Interessenten bei Kühle, wie man an die Grundstücke herankommt. Beim Investor, beim Bürgermeister und in der Amtsverwaltung gingen ebenfalls bereits Nachfragen ein.

Kurzer Weg zum Sehlendorfer Strand

Das geplante Baugebiet liegt an der Kreisstraße in Richtung Sehlendorfer Strand. Auf dem Acker, der der Gemeinde gehört, sollte Anfang des Jahrtausends ein Gewerbegebiet entstehen, so sagt es der Flächennutzungsplan. Wegen fehlender Zuschüsse des Landes wäre der Quadratmeterpreis aber für Gewerbetreibende zu hoch gewesen. Das Projekt scheiterte.

Seit Jahren verhandelte die Gemeinde immer wieder mit Investoren, die aber nur den Bau einer Feriensiedlung vorschlugen. Die Gemeinde wünschte sich hingegen Wohnraum für die Bürger vor Ort. Bürgermeister Andreas Köpke: „Wir wollen Einheimische.“ Der neue Investor aus Kiel traf mit seinen Vorstellungen die Wünsche der Blekendorfer. Er stellt sich einen Mix aus verschiedenen Wohnformen vor. Sie reichen von zwei Mietblöcken mit jeweils acht Wohnungen bis hin zum klassischen Einfamilienhaus. Die Reihenhäuser sind seniorengerecht.

Die Gemeinde muss für das Wunsch-Wohngebiet den Flächennutzungsplan ändern. „Das wird nicht reibungslos gehen. Es wird einen gewissen Kampf geben“, sagte Kühle mit Blick auf die Landesplanung. Von dort gab es vor Jahren die Vorgabe, die Fläche in Blekendorf schrittweise zu erschließen und nicht – wie jetzt geplant – in einem Stück mit 52 Wohneinheiten. Seitdem aber ist Wohnraum knapper und begehrter geworden, auch im ländlichen Raum. Mit dem Angebot verschiedener Wohnformen komme man aber dem Landesziel entgegen, nicht nur Einfamilienhäuser auf den Dörfern zu bauen.

Wie geht es jetzt weiter? Es beginnt wahrscheinlich bis Mai eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, bei der die Blekendorfer ihre eventuelle Kritik am Projekt kundtun können. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung über die Änderung des Flächennutzungsplans entscheidet am Ende das Land, ob es wirklich so kommt. Planer Kühle rechnet damit, dass im nächsten Frühjahr mit der Erschließung begonnen werden kann. Zweifel daran, dass bis dahin der größte Teil der Grundstücke einen Käufer gefunden hat, hat in Blekendorf niemand.

Die Gemeinde ist noch Eigentümer der Flächen. Ein Entwurf des Kaufvertrags mit dem Investor liegt schon vor.

Die Straßen im geplanten Baugebiet enden an der Grenze zu einem Acker. Auf dieser Fläche, die ebenfalls direkt an den Ort anschließt, könnte in Zukunft eine weitere Siedlung entstehen.