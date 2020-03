Marinekutter symbolisiert Verbundenheit

Die Marineunteroffizierschule (MUS) in Plön ist mit einem ausgemusterten Kutter vor der Fußgängerzone auf Reede gegangen. Das neun Meter lange und zwei Tonnen schwere Boot soll auf das 60-jährige Bestehen der MUS in Plön hinweisen und die enge Verbundenheit zwischen Schule und Stadt symbolisieren.

Von Dirk Schneider