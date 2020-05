Bei einem Reiterfest in der Blauen Lilie sahen sie sich das erste Mal. Damals war sie 16 und er 21 Jahre alt. Doch es dauerte noch einige Jahre, bis Gerhard Schütze seine Edith zum Traualtar in der Kirche in Selent führen konnte. Jetzt ist das Paar seit 65 Jahren verheiratet – und feiert seine eiserne Hochzeit.