Ruta-Preis in Preetz verliehen

Im Oktober 1999 hatte Hans Jürgen Ruta zum Gedenken an seine Mutter und Großmutter die Margarete-Luise-Christina-Ruta und Marie-Helena-Ruta-Stiftung ins Leben gerufen, mit deren Geld im jährlichen Wechsel kulturelle oder soziale Zwecke gefördert werden sollen.

Ruta-Preis wurde aufgeteilt

Diesmal wurde der mit 7000 Euro dotierte Preis geteilt: Jeweils 1000 Euro wurden an Petra Könecke von der Gemeindebegegnungsstätte Haus am Kirchsee im Pflegeheim des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Plön-Segeberg und Cordelia Müller vom Förderverein der städtischen Kindertagesstätten überreicht. 5000 Euro erhielt Matthias Martens für den Förderverein der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule.

Die Gemeindebegegnungsstätte existiere schon seit Beginn der 1990er-Jahre. „Ohne die ersten Jahre schmälern zu wollen, kam deutlich mehr Schwung in die Einrichtung, als Petra Könecke im Jahr 2002 die Leitung übernahm“, sagte Bürgermeister Björn Demmin als Vorsitzender des Stiftungsrates.

Begegnung der Generationen

Angefangen habe es mit Begegnungskaffee und Gymnastik, die heute noch zum Programm gehörten. Dazu käme ein ganzer Reigen weiterer Angebote wie Spielnachmittage, Singen, Lesungen, Ausflüge, Konzerte, themenbezogene Restaurantabende, Andachten und Gottesdienste und vieles mehr.

Die Gemeindebegegnungsstätte biete nicht nur Kontaktmöglichkeiten für Senioren untereinander, sondern auch mit jüngeren Besuchern. Es gebe gemeinsame Aktionen mit Kitakindern und Schülern. „Gerade diese Begegnungen der Generationen liegen Petra Könecke und ihrem Team besonders am Herzen“, so Demmin.

Für das Team wünschte sich Petra Könecke gern noch jüngere Verstärkung. Sie berichtete, dass mit dem Preisgeld ein Ersatz für den zehn Jahre alten Fernseher beschafft werden soll. Außerdem plane man ein Projekt mit heimischen Künstlern, die zusammen mit Senioren und Gästen Bilder malen.

Matten für Höhle und Tunnel

Bisher habe er nicht gewusst, was Tuklukmatten seien, gestand Propst Erich Faehling in seiner Laudatio für den Kitaförderverein, der genau diese bunten Produkte anschaffen möchte. Dank Magneten können die Matten zu Häusern, Höhlen oder Tunneln zusammengeklickt werden. Ein weiterer Wunsch sei eine Bluetooth-Musikanlage für die Außenbeschallung.

Die 30 Mitglieder sorgten nicht nur mit ihren Beiträgen für die finanzielle Grundausstattung: „Sie organisieren Elternaktionen, finden Sponsoren, backen Kuchen und veranstalten eine Weihnachtstombola“, zählte Faehling auf. Das sorge auch für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, die in dieser Zeit noch an Bedeutung gewinne. So konnte unter anderem auch ein Baumhaus gebaut werden.

Cordelia Müller vom Förderverein äußerte in diesem Rahmen den Wunsch nach Overhead-Projektoren, die eventuell noch in manchen Schulen ungenutzt im Lager herumstünden.

Schulhof der THG soll umgestaltet werden

Der THG-Förderverein wolle mit den 5000 Euro Schüler, die es während der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen habe, sowie die Umgestaltung des unteren Schulhofs unterstützen, berichtete der Vorsitzende Matthias Martens. „Im Stillen regelt der Verein auch Hilfen für bedürftigere Familien, wenn es um finanzielle Unterstützung für Klassenfahrten oder Ausflüge geht“, erklärte Demmin.

Die Schule sei längst nicht mehr nur ein Ort zur Wissensvermittlung, sondern ein Lebensraum. Doch der könne mit den knappen Mitteln der öffentlichen Haushalte nicht immer so gestaltet werden wie gewünscht, bedauerte Demmin.

Knapp 700 Schüler gebe es an der THG, rund 100 Eltern unterstützten den Förderverein. Die jährlichen finanziellen Zuschüsse kämen allen Altersgruppen zugute, von den Kleinen mit Unterstützung des Projektes „Spielekiste“ bis hin zu den Großen mit Möbeln zum Chillen. Auch das Projekt Theos Wiese wird unterstützt.

