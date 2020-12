Vor 75 Jahren gründete sich der CDU-Ortsverband in Preetz. In dieser Zeit gab es einige wegweisende Entscheidungen für Preetz, aber auch so manchen Zankapfel, erinnern sich die langjährigen Mitglieder Hermann Matuczak und Otto Kruse. Heute steht mit Inga Johnsen erstmals eine Frau an der Spitze.