Kreis Plön: Bundeswehr in der Offensive

Plön/Todendorf

Eines der größten Projekte in der Marineunteroffizierschule in Plön steht vor der Fertigstellung. Der Bund lässt für 4,9 Millionen Euro ein Unterkunftsgebäude neu bauen. Im Oktober legen sich die ersten Lehrgangsteilnehmer hier schlafen. Jedes Zimmer ist mit zwei Personen belegt und verfügt mit Kühlschrank und Fernsehen über deutlich mehr Komfort als in früheren Zeiten. Warum ein Neubau? Nach Angaben von Pressesprecherin Janina Focke wächst zukünftig die Zahl der jungen Unteroffiziere, die in Plön ausgebildet werden. Man braucht schlichtweg mehr Platz. Außerdem steht die schrittweise Sanierung der bisherigen Unterkünfte an. Diese Bettenkapazität fällt damit teilweise aus.

Soldaten trainieren wie Feuerwehrleute

2020 beginnt die Bundeswehr mit dem Bau einer Übungshalle. In den Räumen absolvieren die jungen Soldaten ein Training mit Atemschutzgeräten ähnlich wie bei der Feuerwehr, um bei Bränden auf den Marineschiffen vorbereitet zu sein.

Wichtige Daten aus Plön für die Wehrtechnik

Der Beton der Messinsel vor dem Kasernengelände im Großen Plöner See ist wieder in Schuss. Sie wird von der Wehrtechnischen Dienststelle 71 genutzt, die in Eckernförde ihren Hauptsitz hat. Die Daten aus Plön sind nicht ganz unwichtig. Sie dienen der Weiterentwicklung von U-Booten und der Marine-Schiffstechnik.

Darum kümmert sich das Verteidigungsministerium auch. Die Soldaten der Kaserne Ruhleben sollen Zugang zu einem WLAN bekommen - natürlich kostenlos.

Neue Fluchtwege über Außentreppen

Das macht das Leben sicherer: Den alten Unterkünften fehlte bisher ein zweiter Fluchtweg im Falle eines Brandes, der nicht über ein Treppenhaus führt. Alle Wohngebäude erhalten in diesem Jahr noch Fluchttreppen an den Außenfronten.

Die Bundeswehr in Plön verfügt über eine eigene Kinderbetreuung. Eine Tagesmutter kümmert sich auf dem Kasernengelände um den Nachwuchs der Soldaten. Die Räume werden im kommenden Jahr saniert.

42 Millionen Euro für Todendorf

Noch mehr Geld steckt das Verteidigungsministerium in die Kaserne und den Schießplatz in Todendorf in der Gemeinde Panker: 42 Millionen Euro. Die Einrichtung ist ständiger Sitz der Flugabwehrraketengruppe 61 mit rund 400 Soldaten. Die Truppe vor Ort soll langsam weiter aufwachsen. Dazu kommen Einheiten aus ganz Deutschland, die mit ihren schweren Waffen das Schießen üben. Seit Ende der Wehrpflicht steht der Standort vor der großen Aufgabe, die Unterkünfte so herzurichten, dass sich Freiwillige auch wohlfühlen. In kleinen, engen Sechs-Bett-Zimmern will keine Berufsarmee auf Dauer untergebracht sein. Bereits 2017 rüstete der Bund zwei große Unterkunftsblöcke um. Die Soldaten erhielten Einzelzimmer mit eigenem kleinen Bad.

Lesen Sie auch:Touristiker vergeben drei Sterne für Unterkünfte in Todendorf

Zwei neue Unterkünfte entstehen in den nächsten Jahren nicht für die ständig anwesenden Soldaten, sondern für die übende Truppe, die nach Todendorf für einige Wochen anreist. Auch für diese Räume gilt: Acht-Mann-Stuben taugen nicht mehr für heute.

Die Kaserne Todendorf ist zudem ausgewählt für das „Modellprojekt Kasino“. Auf dem Gelände entstehen Einkaufsmöglichkeiten mit Waren des alltäglichen Bedarfs. Im Kasino, das allgemein als Treffpunkt dient, soll es auch Möglichkeiten für einen kleinen Imbiss geben. In Spitzenzeiten befinden sich bis zu 600 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände. Bisher musste die angereisten Soldaten sich Fahrgelegenheiten suchen, um nach Lütjenburg oder Schönberg zu kommen. Wer parkt schon gerne seinen Panzer vor einem Supermarkt?

Die Kaserne erhält weiter eine neue Küche, eine größere, neue Turnhalle und zwei neue Hallen für die Waffensysteme.

Die Bundeswehr rüstet auch diesen Standort in Todendorf mit schnellen Internetverbindungen und WLAN für die Soldaten aus. In den kommenden Jahren sind insgesamt 17 Bauprojekte auf dem Gelände angesetzt.