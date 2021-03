Plön

„Ich sage nichts“, hieß es gleich zu Beginn der Sitzung. Der gebrechlich wirkende Senior kam in Begleitung eines Anwalts, in dessen Auto er auch zum Plöner Amtsgericht gefahren ist. Der Jurist übernahm das Reden.

Falsch abgebogen und anderes Auto übersehen

Was war geschehen? Die Staatsanwältin warf dem Mann vor, im Juli 2020 fast einen Unfall durch ein Abbiegemanöver verursacht zu haben. Er soll die Hindenburgstraße in Lütjenburg hochgefahren sein bis zur Einmündung auf die Bundesstraße 202. Doch statt auf die Einfädelungsspur nach rechts zu fahren, bog er – verbotenerweise – nach links ab. Dabei übersah er zusätzlich ein anderes Fahrzeug. Eine 45-jährige Autofahrerin, die mit ihrer 13-jährigen Tochter und deren gleichaltrigen Freundin in Richtung Selent unterwegs war, musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die beiden Mädchen verletzten sich dabei.

„Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Vollbremsung hingelegt“, sagte die Autofahrerin als Zeugin aus. Ihre Tochter erlitt dabei ein leichtes Schleudertrauma, die Freundin eine Verletzung am Arm. „Der Einkauf lag verteilt im Kofferraum.“ Nur knapp einen halben Meter vor dem Anhänger des Angeklagten habe sie stoppen können. „Ich war geschockt und habe gezittert.“

Sie sah dem Fahrer für Bruchteile einer Sekunde auch ins Gesicht, als der dicht an ihr vorbeifuhr und in Richtung Oldenburg verschwand. „Er hatte einen teilnahmslosen Blick. Mein Vater guckt genauso, wenn er mit dem Auto fährt.“ Böswilligkeit unterstellte sie dem Fahrer nicht. Er habe die Situation vermutlich falsch eingeschätzt. Er sei sich der Tragweite des Manövers wohl nicht bewusst gewesen, als er plötzlich auf die Bundesstraße fuhr.

Der Verteidiger versuchte Zweifel zu streuen, dass sein Mandant der Fahrer war. Die Zeugin habe ihn im Gerichtssaal nicht wiedererkannt. Das Autokennzeichen, das sie im Rückspiegel sah, sei nicht vollständig gewesen. Sein Mandant habe keinen „großen“ Anhänger, sondern nur einen „normalen“. Was er aber nicht sagte: Wo der Angeklagte zum Tatzeitpunkt gewesen ist. Das wäre der perfekte Beweis der Verteidigung gewesen.

Einen Freispruch wollte der Richter nicht verhängen, aber auch keine harte Verurteilung. Er stellte das Verfahren gegen den Rentner wegen geringer Schuld gegen eine Auflage ein. Der 91-Jährige muss 300 Euro an den Kinderschutzbund überweisen.