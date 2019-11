Für einen Paukenschlag in der Landesliga Holstein sorgt der TSV Klausdorf, der den FC Dornbreite Lübeck nach einem bärenstarken Auftritt mit 6:3 in die Knie zwingt. Eine überzeugende Performance gelingt auch dem SVE Comet Kiel, der den Breitenfelder SV mit 6:2 deutlich in die Schranken verweist.