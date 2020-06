Stolpe

Autofahrer müssen in dieser Woche auf der B404/A21 südlich von Kiel Umwege in Kauf nehmen. Von Nettelsee bis Stolpe werde die Straße in beide Fahrtrichtungen von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr voll gesperrt, teilte die Autobahn-Niederlassung Nord mit.

Grund seien Brückenbauarbeiten. Umleitungen würden ausgeschildert.

Von RND/dpa